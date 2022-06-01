Sultanbeyli'de taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Sultanbeyli'de bir kız çocuğunun girdiği telefoncuda tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kız çocuğunun yakınları mahalleyi savaş alanına çevirirken, polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki kız çocuğu bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen kız çocuğu çığlık atarak dükkandan ayrıldı.
Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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