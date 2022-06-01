Sultanbeyli'de taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 08:40

Olay, saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki kız çocuğu bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen kız çocuğu çığlık atarak dükkandan ayrıldı.

Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.