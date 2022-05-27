Sultangazi'de aynı yerde elektrik kabloları yandı: 'Üçüncü kez oluyor'

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İstanbul Sultangazi'de, elektrik kabloları patlamalarla yandı, bir araç zarar gördü. Yurttaşlar yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını söndürdü.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 10:47

Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi, geçen yıl sık sık yanan elektrik kabloları ile gündeme gelmişti. Aynı yerde dün saat 16.30 sıralarında elektrik kabloları patlamalarla yine yandı. Yanan kablolar yola düştü.

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