Sultangazi'de aynı yerde elektrik kabloları yandı: 'Üçüncü kez oluyor'
İstanbul Sultangazi'de, elektrik kabloları patlamalarla yandı, bir araç zarar gördü. Yurttaşlar yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını söndürdü.
Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi, geçen yıl sık sık yanan elektrik kabloları ile gündeme gelmişti. Aynı yerde dün saat 16.30 sıralarında elektrik kabloları patlamalarla yine yandı. Yanan kablolar yola düştü.
Video Haberler
- Uşak'taki bir fabrikada yangın çıktı
- Hakan Ural'dan 'Z kuşağı' çağrısı
- Kar kalınlığı 4 metreyi buldu
- Fulya'da bir apartmanında 3 kişi ölü bulundu
- 'Tarihi eser' operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi
- 'Müsilaj' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
- Sultangazi'de aynı yerde elektrik kabloları yandı
- FETÖ’nün hücre evlerine operasyon
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon: 5 tutuklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!
- Erdoğan konuştu; CHP'den jet yanıt geldi