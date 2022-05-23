Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki bir çocuğun sünnet sırasında cinsel organı kesildi. Tedavi için İstanbul'a getirilen küçük çocuğun cinsel organına, ağız kısmından alınan bir doku nakledildi. Operasyonu yapan hekimlerden Dr. Özgür Kuzdan, "Ehliyetsiz kişilere kesinlikle güvenmemeleri konusunda uyarmak istiyoruz" açıklaması yaptı.
Kahramanmaraş’ta yaşayan aile, geçen yıl eylül ayında iki oğlunu sünnet ettirmek istedi. Çevredekilerin tavsiyesiyle eve bir 'sünnetçi' çağrıldı. İddiaya göre uzman olmayan sünnetçi tarafından yapıldığı öne sürülen işlem sırasında 4 yaşındaki A. E.K.’nin cinsel organı kesildi.
Küçük çocuk acı içinde bağırmaya başlayınca aile üyeleri de durumun farkına vardı, bir anda kanlar içinde kalan çocuk, yakınları tarafından Kahramanmaraş’ta hastaneye götürüldü. İki kardeş için sünnet düğünü planları yapan aile bir anda kabusu yaşadı.
Operasyon geçiren çocuk, bir süre yaşadığı şehirde tedavi gördü. Ardından küçük çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada cinsel organı kesilen çocuk için gerekli incelemeler yapılırken dudak iç duvarından bir doku alınarak bölgeye nakledilmesi kararlaştırıldı.
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