Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti
Suruç’ta 33 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının 5. yılında Ankara ve İstanbul'da yapılmak istenen anmaya polis müdahale etti.
IŞİD'in 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı sonucu yaşamını yitiren 33 genci Ankara Güvenpark'ta anmak isteyen üniversitelilere polis müdahale etti.
Polis çok sayıda kişiyi darbederek gözaltına aldı.
İSTANBUL'DA 5 GÖZALTI
İstanbul Kadıköy'de ise Bahariye Caddesi'nde yapılmak istenen açıklamaya polis müdahale etti. 5 kişi gözaltına alındı.
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