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Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti

Suruç’ta 33 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının 5. yılında Ankara ve İstanbul'da yapılmak istenen anmaya polis müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2020 Pazartesi, 18:23

IŞİD'in 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı sonucu yaşamını yitiren 33 genci Ankara Güvenpark'ta anmak isteyen üniversitelilere polis müdahale etti.

Polis çok sayıda kişiyi darbederek gözaltına aldı.

İSTANBUL'DA 5 GÖZALTI

İstanbul Kadıköy'de ise Bahariye Caddesi'nde yapılmak istenen açıklamaya polis müdahale etti. 5 kişi gözaltına alındı. 

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