Survivor'dan döndü akaryakıt fiyatlarını görünce şaşırdı: 'Hayır, hayır... Olamaz!'

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TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasında 6 ay kaldıktan sonra elenen Batuhan Karacakaya; Türkiye'de döndü, akaryakıt fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:41

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından 6 ay sonra elenen Batuhan Karacakaya, akaryakıt fiyatlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Türkiye'ye dönüşünün ardından bir akaryakıt istasyonuna giden Karacakaya, "Hayır, hayır, hayır... Olamaz" ifadelerini kullanarak akaryakıt fiyatlarında tepki göterdi.

survivor Batuhan Karacakaya

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