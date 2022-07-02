Survivor'dan döndü akaryakıt fiyatlarını görünce şaşırdı: 'Hayır, hayır... Olamaz!'
TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasında 6 ay kaldıktan sonra elenen Batuhan Karacakaya; Türkiye'de döndü, akaryakıt fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından 6 ay sonra elenen Batuhan Karacakaya, akaryakıt fiyatlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Türkiye'ye dönüşünün ardından bir akaryakıt istasyonuna giden Karacakaya, "Hayır, hayır, hayır... Olamaz" ifadelerini kullanarak akaryakıt fiyatlarında tepki göterdi.
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