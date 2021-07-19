Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:47

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde SUSKİ işçisi Cemal Yıldız, Karacadağ bölgesinde gittiği su arızasında, sıcaklıkların 50 dereceyi bulduğu bölgede susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya kendi eliyle su içirdi.

Yıldız'ın kaplumbağaya su içirmesi ve susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın suyu içmesi başka bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.