Suudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

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Suudi Arabistan’ın kuzeyindeki Arar şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.

IHA
29 Nisan 2022 Cuma, 11:17

Suudi Arabistan’ın Arar kentini şiddetli yağış ve kum fırtınası vurdu.

Kentte etkili olan yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncu renge bürünürken, görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Suudi Arabistan kum fırtınası yağmur

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