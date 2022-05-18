Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar yine tatil
Tahran'da hava kirliliği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edilirken üniversite ve kurumların açık kalması kararlaştırıldı.
İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle bugün de ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
İran medyasına göre, Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki, hava kirliliği ve alınan önlemlere ilişkin açılamalarda bulundu.
Meleki, Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Grubu toplantısına atıfta bulunarak, "Tozun gelmesi ve hava kirliliği endeksinin yükselmesiyle oluşan sağlıksız koşullar nedeniyle bugün Tahran eyaletindeki tüm okullar kapalı olacak, ancak üniversite ve kurumlar açık olacaktır" dedi.
Hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle dün Tahran eyaletindeki tüm okul, kurum ve üniversiteler tatil edilmişti.
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