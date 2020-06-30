Tahran'da klinikte patlama! 13 kişi öldü
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde Gods Meydanı yakınlarında bulunan bir klinikte büyük bir patlama meydana geldi. Tahran Acil Servis Kurumu Başkanı Peyami Saberyan yaptığı açıklamada, Tahran'ın Şeriati Caddesinde bulunan ve Sina adlı klinikte gerçekleşen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de yaralandığı bildirdi. Saberyan, yaralıların yakınlarda bulunan Tecriş Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.
PATLAMANIN NEDEN GAZ KAÇAĞI
Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi ise yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin klinikte gerçekleşen gaz kaçağı olduğunu duyurdu.
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