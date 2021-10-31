'Taklacı teyze' izleyenleri tebessüm ettirdi
İstanbul Esenyurt’ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyze, izleyenleri tebessüm ettirdi.
Dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bir asker eğlencesine katılan teyze, kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti.
Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti.
Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı.
Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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