Taksici esnafından hükümete 'zam' tepkisi: 'Hükümetin değişmesi lazım'

26 Mayıs 2022 Perşembe, 17:42

Taksici esnafı, akaryakıt fiyatlarından dert yandı. Artan maliyetlerden dolayı geçinemediklerini belirten taksici Mehmet Karar, benzinliklere girmeye korkar olduklarını vurguladı. Karar, “Bu hükümetin değişmesi lazım. Artık sonuna geldi. Olmuyor. Olmayan bir şeyi zorlamanın anlamı yok. Yeni kan, taze kan lazım ülkeye" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır taksicilik yaptığını belirten Mehmet Karar, son yıllardaki gibi bir dönemi hiç yaşamadığını belirtti. Karar şöyle konuştu:

“Son yıllarda kazandığımızı mazota harcıyoruz. Benzinliğe girmeye korkar olduk. Çok zor günlerden geçiyoruz. Taksimetreler güncellendi fakat yine karşılamıyor. Yağ değişimini 100 liraya yaptırırken şimdi 250 liraya yaptırıyoruz. Yedek parçalar da çok yükseldi. 50 liraya aldığın bir parça şu anda 250 lira oldu. Enflasyonun yükselmesi, doların artması her şeyde olduğu gibi sanayiyi de vuruyor.

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