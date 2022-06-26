Taksim Meydanı'nda 2 grup arasında kavga: Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar

26 Haziran 2022 Pazar, 12:56

İstiklal Caddesi'nde saat 07:00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caddeden meydana kadar gelen grup tekme yumruk ve dubalarla birbirlerine saldırdı.

Esnaf Veysi Maskan "İstiklal Caddesi'nden meydana kadar kavga ederek geldiler. Yabancı uyruklulardı, kadınlar da kavgaya karıştı. Hepsi birbirine girdi" dedi.

Çevredekiler kavgayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kavgaya karışanlardan yere düşen bir kişiyi karşı gruptakilerin tekmelemeye başladığı anlar yer alıyor. Yerden kalkan kişi eline geçirdiği sırt çantası ile kendini korumaya çalıştı.