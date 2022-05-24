Taksim'de dehşet anları: İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
İstanbul Taksim'de, İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen 32 yaşındaki İngiliz turist, 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralı turist ise ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. B Bölge Güven Timleri tarafından yüzlerce saatlik görüntü izlenerek kıskıvrak yakalanan saldırganlar ise tutuklandı.
Olay, geçen cuma günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce yurda gelen 32 yaşındaki İngiltere uyruklu Alister Gray, bir gece kulübünde alkol aldı. Gray bir süre sonra tek başına mekandan çıkarak cadde üzerinde yürümeye başladı.
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