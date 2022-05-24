Taksim'de dehşet anları: İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!

24 Mayıs 2022 Salı, 13:12

Olay, geçen cuma günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce yurda gelen 32 yaşındaki İngiltere uyruklu Alister Gray, bir gece kulübünde alkol aldı. Gray bir süre sonra tek başına mekandan çıkarak cadde üzerinde yürümeye başladı.