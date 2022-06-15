Taksim'de korkunç cinayet: Kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Taksim'de, 21 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç, iki grubun karıştığı kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, zanlıyı ve kavgaya karışan şüphelileri dar alan çalışması ile yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Taksim Meydanı’nda iki grup arasında çıkan kavgada, 21 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anları kameralara yansırken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı dar alan çalışmasıyla katil zanlısını ve kavgaya karışan 4 şahsı kısa sürede yakaladı.
YURTTAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Sultan Cubne (21) ile Ömer S. meydanda alacak-verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin arkadaşları olayın yaşandığı yere gelerek birbirine girdi.
Video Haberler
- Taksim'de kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Taksiciye itiraz etti: Saldırıya uğradı
- İnekler E-5 Karayolu’na çıktı, trafik aksadı
- Motorine yeni zam yolda
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'
- Fetihtepe halkı direniyor
- Feci kaza: Dolmuş anne ve çocuğuna çarptı
- Ethem Sancak ses kaydını reddetti
- Silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı
- Şehir hastanesi otoparkında şüpheli ölüm
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt