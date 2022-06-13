Taksiyi, düğünde tartıştığı kişilerin üstüne sürdü: 20 yaralı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 10:58

Olay, saat 21.30 sıralarında Hacıbey TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Ankara'dan akrabalarının düğününe gelen Kağan K., diğer davetlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Düğün sahipleri, tartışmayı sonlandırıp alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. ile Makbule K. (46) ve Kürşat A.'yı (21) geldikleri 06 T 4580 plakalı ticari taksiye bindirip göndermek istedi. Kağan K.'nın, direksiyonuna geçtiği taksi bir anda düğün kalabalığının arasına daldı. Kaçmaya çalışırken de park halindeki 71 ED 468 plakalı otomobile çarptı. Taksinin daldığı kalabalığın içinde 5'i çocuk 17 kişi yaralandı.

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