Taksiyi, düğünde tartıştığı kişilerin üstüne sürdü: 20 yaralı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, düğünde çıkan tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. (35), kalabalığın arasına taksi ile daldı. Kaçmaya çalışırken kaza yapan Kağan K. ile beraberindeki 1 kişi, düğündekiler tarafından darbedildi. Olayda, 5'i çocuk 20 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Hacıbey TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Ankara'dan akrabalarının düğününe gelen Kağan K., diğer davetlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Düğün sahipleri, tartışmayı sonlandırıp alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. ile Makbule K. (46) ve Kürşat A.'yı (21) geldikleri 06 T 4580 plakalı ticari taksiye bindirip göndermek istedi. Kağan K.'nın, direksiyonuna geçtiği taksi bir anda düğün kalabalığının arasına daldı. Kaçmaya çalışırken de park halindeki 71 ED 468 plakalı otomobile çarptı. Taksinin daldığı kalabalığın içinde 5'i çocuk 17 kişi yaralandı.
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