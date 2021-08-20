Taliban şiddeti kamerada!
Afganistan Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayrağın kaldırılmasına karşı çıkan yüzlerce protestocuya ateş açılmasının ardından bir Afgan'a şiddet görüntüleri kameraya yansıdı.
Başkent Kabil'in doğusundaki Nangarhar'ın vilayet merkezi Celalabad'da, ülkede 19 Ağustos 1919'da İngiliz hakimiyetinin son bulmasının yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yüzlerce kişiden oluşan bir kalabalık toplandı.
Afgan ulusal bayrağıyla yürüyüş düzenleyen kalabalığın astığı bazı bayraklar Taliban güçlerince indirildi.
Taraflar arasında gerilimin hızla tırmanmasının ardından Taliban güçleri kalabalığın üzerine ateş açtı.
Bir sağlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
El Cezire ise olayda en az 3 kişinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, dün düzenlediği basın toplantısında, ülke bayrağının değiştirilip değiştirilmemesi konusunda kararı kurulacak "hükümet"in vereceğini söylemişti.
ŞİDDET ANI KAMERADA
Öte yandan Afganistan ulusal bayrağını yükselten bir Afgan'ın Taliban güçleri tarafından şiddete uğradığı anlar kameraya yansıdı.
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