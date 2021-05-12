Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:53

10 gündür Eğirdir'de olduğunu ve tam kapanmanın sonuna kadar burada kalacağını söyleyen Bahri Öktem, ANKA Haber Ajansı'na, izin alma süreci ve tam kapanmada karavan hayatına ilişkin şunları anlattı:

"Bundan bir ay kadar önce e-Devlet'e başvurdum. Eşimle birlikte 65 yaş üstünün turizm amaçlı seyahati için bir aylık izin istedim. Bu izin kapsamında bana 3 gün yol dahil olmak üzere 29 Nisan ile 2 Haziran tarihleri arasında bir aylık bir izin verdiler. Bu izni de Eğirdir'de geçirmek istedim. Çünkü Eğirdir çok güzel, çok huzurlu bir şehir. Ben karavanımla seyahat edeceğim için, karavanımın ruhsatını ekledim, arabamın plakasını yazdım ve böylelikle iznimi aldım. Şu anda bulunduğum alanda benim dışımda iki karavan daha var. Buradaki insanlar birbirleriyle sadece uzaktan selamlaşıyor.

"İÇİNDE BULUNDUĞUM ORTAMDAN MUTLU OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Karavanımın önüne masamı, sandalyemi koyuyorum; çayımı, kahvemi demliyorum, gelen giden insanlarla merhabalaşıyorum. Tam kapanmada karavanda yaşayan insanların da en yakın markete giderek alışveriş yapabilme imkanı var. Ben de gerekli tedbirleri alarak burada bana en yakın olan markete gidiyorum. Oradan alış verişlerimi yapıyorum. Burada kendi imkanlarımla bir şeyler yapıp yiyip içiyorum. Boş zamanlarımda kitap okuyorum, şarkı söylüyorum, CD'lerim var onları dinliyorum, film izliyorum ve bol miktarda doğayı seyrediyorum. İçinde bulunduğum ortamdan mutlu olmaya çalışıyorum."