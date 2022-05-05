Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

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Gaziantep'te Durdu Kaya (60), elektrik arızasını gidermek için çıktığı, evinin önündeki direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:01

Acı olay, 4 Mayıs Çarşamba günü, Yaycı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Durdu Kaya, elektrik arızasını gidermek için evinin önündeki elektrik direğine çıktı. Kaya, direkte akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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