Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
Gaziantep'te Durdu Kaya (60), elektrik arızasını gidermek için çıktığı, evinin önündeki direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Acı olay, 4 Mayıs Çarşamba günü, Yaycı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Durdu Kaya, elektrik arızasını gidermek için evinin önündeki elektrik direğine çıktı. Kaya, direkte akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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