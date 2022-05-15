Tamir yapan işçi elektrik akımına kapıldı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Suriye uyruklu Hüsam Hatip'in, su arıtma cihazını tamir ederken elektrik akımına kapıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'teki olay, perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinde arızalı su arıtma cihazını tamir eden Hüsam Hatip, denemek için cihazın fişini prizine takınca elektrik akımına kapıldı.
2 metre uzağa fırlayan Hatip, baygınlık geçirdi. Hüsam Hatip kısa süre sonra kendisine gelirken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tamir-yapan-isci-elektrik-akimina-kapildi-1936186
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı