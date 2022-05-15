Tamir yapan işçi elektrik akımına kapıldı

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Suriye uyruklu Hüsam Hatip'in, su arıtma cihazını tamir ederken elektrik akımına kapıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 16:31

Gaziantep'teki olay, perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinde arızalı su arıtma cihazını tamir eden Hüsam Hatip, denemek için cihazın fişini prizine takınca elektrik akımına kapıldı.

2 metre uzağa fırlayan Hatip, baygınlık geçirdi. Hüsam Hatip kısa süre sonra kendisine gelirken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tamir-yapan-isci-elektrik-akimina-kapildi-1936186 

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