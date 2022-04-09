Tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı
Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası, tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.
Olay, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kasımpaşa’da bir telefon tamircisinde meydana geldi.
İçeride bulunan üç kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu.
Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen bir kişi elindeki tornavidayı bataryaya sokunca patlama oldu.
Büyük korku yaşayan şahıs, alev alev yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı.
İçerdekiler yanan telefonu kendi imkânlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı.
Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Video Haberler
- 24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Kadıköy'de yakalandı
- Metrobüste maske tartışması: 'Adamı evinden aldırırım'
- Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme
- Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücreti dudak uçuklattı
- Canlı yayında 'tokat' skandalı: Müge Anlı bile şaşırdı
- Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı!
- Tuncay Özkan, Erbakan ile olan anısını anlatırken ağladı
- Bıçakla yaraladı, 'kendimi korudum' dedi
- İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın
En Çok Okunan Haberler
- Çin'de 'Covid-19' alarmı sürüyor
- ÖSYM'den YDS adaylarına uyarı
- İş makinesi yuvarlandı, operatör öldü
- Fenerbahçe YDK seçiminde 3 bin 76 kişi oy kullanacak
- 24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Kadıköy'de yakalandı
- Başkentte operasyon
- Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücreti dudak uçuklattı
- Tabloda tek tek gösterdi!
- Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme