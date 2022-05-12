Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var
Türkiye gündeminde mülteciler ile ilgili sert tartışmalar yaşanmaya devam ederken tarihçi İlber Ortaylı, “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz” diye konuştu.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, A Haber'de Melih Altınok'un moderatörlüğündeki 'Sebep Sonuç' programına katıldı.
Ortaylı, son dönemde gündemin ilk sıralarında yer alan 'mülteciler' tartışmasına iilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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