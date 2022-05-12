Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var

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Türkiye gündeminde mülteciler ile ilgili sert tartışmalar yaşanmaya devam ederken tarihçi İlber Ortaylı, “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz” diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 11:37

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, A Haber'de Melih Altınok'un moderatörlüğündeki 'Sebep Sonuç' programına katıldı.

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