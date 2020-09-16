Tarık Akan'ın tarihi konuşması
Aramızdan ayrılışının 4. yılında halkın sanatçısı Tarık Akan'ın tarihi konuşması: Atatürkçülük bağımsızlık demektir, ulusal onur demektir. Atatürkçülük devrimcilik demektir.
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