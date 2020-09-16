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Tarık Akan'ın tarihi konuşması

Aramızdan ayrılışının 4. yılında halkın sanatçısı Tarık Akan'ın tarihi konuşması: Atatürkçülük bağımsızlık demektir, ulusal onur demektir. Atatürkçülük devrimcilik demektir.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:54


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