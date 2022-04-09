Tarım Bakanı Kirişçi'nin sözlerine çiftçiden sert yanıt: 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’nin “Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor" sözlerine yönelik tepkiler sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor" açıklaması çiftçilerin tepkisini çekti. İzmir Kiraz’da süt üretimi yapan Mehmet Kani, Bakan Kirişci’nin “tarımın siyasete alet edilmemesi” yönündeki sözleri karşısında şunları söyledi:
“Tarım siyasete alet edilmeyecekmiş, bizi bu hale düşüren kim? Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi. Şu gördüğünüz traktöre mazotu depoyla alıyorduk. 70 litre mazot 1,610 TL. Traktörlere 5’er litre mazot koyuyoruz. Bir makine aldım 3 bin 500 lira. Şu anda 4 bin liraya makinanın bıçakları değişiyor sadece. Kendi kendimize bu hale gelmedik biz.”
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