Tartıştığı annesini bıçakladı: 'Allah rızası için ambulans çağırın'

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Esenyurt'ta Esra G. isimli kadın, kendisini darbettiği iddia edilen annesini mutfak bıçağı ile yaraladı. Yaralı anne hastaneye kaldırılırken, Esra G.'nin ise tutuklandığı öğrenildi.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 12:08

İstanbul Esenyurt’ta bir anne ile kızı arasında çıkan tartışmada ortalık kan gölüne döndü. Birlikte yaşadıkları evde başlayan tartışma bıçaklı saldırıya dönüşürken, yaralı kadın kendini sokağa atarak kurtardı.

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