Tartıştığı annesini bıçakladı: 'Allah rızası için ambulans çağırın'
Esenyurt'ta Esra G. isimli kadın, kendisini darbettiği iddia edilen annesini mutfak bıçağı ile yaraladı. Yaralı anne hastaneye kaldırılırken, Esra G.'nin ise tutuklandığı öğrenildi.
İstanbul Esenyurt’ta bir anne ile kızı arasında çıkan tartışmada ortalık kan gölüne döndü. Birlikte yaşadıkları evde başlayan tartışma bıçaklı saldırıya dönüşürken, yaralı kadın kendini sokağa atarak kurtardı.
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