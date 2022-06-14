Tartıştığı annesini bıçakladı: 'Allah rızası için ambulans çağırın'

14 Haziran 2022 Salı, 12:08

İstanbul Esenyurt’ta bir anne ile kızı arasında çıkan tartışmada ortalık kan gölüne döndü. Birlikte yaşadıkları evde başlayan tartışma bıçaklı saldırıya dönüşürken, yaralı kadın kendini sokağa atarak kurtardı.

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