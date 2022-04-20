Tatil sezonu öncesi 'kiralık yazlık ve villa' uyarısı: 'Görmediğiniz yazlığı kiralamayın'

20 Nisan 2022 Çarşamba, 12:19

Yaz tatili öncesinde turizm beldelerinde, sezonluk yazlık ve villa talepleri arttı. Çok sayıda kişi internet üzerinden kiralık konut arayışını sürdürürken, uzmanlar bilgi kirliliğine ve fırsatçılığa karşı uyardı.

Sözleşmedeki maddelerin eksiksiz olması, yetki belgesi gibi unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle konutların görülmeden kiralanmaması gerektiğini söyledi.

İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, "Sosyal medyada çok güzel fotoğraf ve içerikler oluşturuyorlar. Vatandaşlar şehir dışından Çeşme, Antalya gibi yerlerde fotoğraflarını görüp, beğendikleri evleri sezonluk olarak kiralıyor. Bu fotoğraflar, farklı bir villanın olabiliyor. Bavullarıyla ortada kalan pek çok kişi oluyor. Görmediğiniz yazlığı kiralamayın" dedi.



'ELDEN PARA VERMEYİN, BANKAYA YATIRIN'



Hatalı bir kiralamanın büyük maliyetleri olduğunu belirten Akgün, şöyle konuştu:

"İnsanlar yaz sezonunu güzel geçirmek için çaba sarf ediyor ancak yanlış bir sözleşme nedeniyle sorun yaşayabiliyorlar. Özellikle sözleşmelerde sürenin belirtilmesine dikkat edilmeli. Ödeme yaparken elden para vermemeleri gerekir. Ücretler banka hesabına yatırılmalı. Boya, badana ve benzeri eksikliklerde tazminatların ne olacağının önceden belirlenmiş olması gerekiyor, aksi halde karşılarına üç ay boyunca ödeyecekleri tatil masrafından daha fazla bir bütçe çıkabilir. Muhatapları eğer emlakçılarsa, yetkili olup olmadıklarını kontrol edilmeli.

Bir başkası adına hiç kimse kontrat imzalayamaz. En büyük sorunlardan birisi de depozito konusudur. Bunun da sözleşmede açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Sezonluk kiralık villalar geçen yıla kıyasla neredeyse yüzde 100 oranında artmış durumda. 12 ayın toplamını 3 aya sıkıştıran mülk sahipleri var. Çeşme'ye baktığımız zaman fiyatlar, sezonluk 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor."



'KİRA ÖNCESİ YETKİ BELGESİNE BAKILMALI'



Kiralamalardaki fırsatçılığa dikkati çeken emlakçı Filiz Kabaklıoğlu ise "Mülk sahiplerinin bilgisi dışında birtakım kişiler, gayrimenkulleri kiralamaya çalışıyor. Hem mülk sahipleri hem kiralayan ciddi anlamda mağdur oluyor. Mülk sahiplerinin yetkilendirilmiş kişilerle çalışması gerekiyor. Bir gayrimenkulü kiralardan öncelikle aracı kişi veya kurumun, bu gayrimenkulle olan organik bağını sorgulamaları gerekiyor. Özellikle yetki belgesine bakılmalı. Dijital platformlardaki kirliliğin önüne geçmek mümkün değil. Ekran görüntüsü ile aynı gayrimenkulün çok sayıda ilanı kullanılıyor. Bunların önüne geçebilmenin tek yolu; yetki belgesidir. Vatandaşlar zaman ve nakit kaybının önüne geçebilmek için bu belgeyi sorgulamalı" ifadelerini kullandı.



'GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İLE EVİ GÖRÜN'



İzmir'in Çeşme ilçesinde emlakçılık yapan Atilla Özbek de "Bilindik firmalara başvurulmalı. Firmaların ticari sicil kayıtları kontrol edilmeli. Sözleşmelerde mal sahibi ve tapu sahibinin isminin tutup tutmadığına bakılmalı. Her sene mağduriyetlerle karşılaşıyoruz. Olmayan evler kiraya veriliyor. Görüntülü arama ile evleri görmelerini tavsiye ederim" dedi.