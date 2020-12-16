Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi

16 Aralık 2020 Çarşamba, 11:42

Sivas’ta aç kalan tilki kent merkezine kadar indi. Kent merkezi Yenişehir Mahallesi Paşaçayırı mevkiinde görülen tilki görenleri şaşırttı. Bölgede bulunan bir kümese girdiği öğrenilen tilki bir tavuğu çalıp olay yerinden kaçtı. O sırada arabayla yoldan geçen Osman Kılıç adlı vatandaş olay yerinden kaçan tilkiyi cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde tilkinin çaldığı tavuğu ağzına alarak olay yerinden kaçtığı görüldü.