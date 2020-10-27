TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
Yaşamını yitiren eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile çok sayıda milletvekili katıldı.
Yaşamını yitiren eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile çok sayıda milletvekili katıldı.
57'nci hükümette Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan Osman Durmuş, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Durmuş için Meclis'te düzenlenen törene TBMM Başkanı Şentop, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili de katıldı.
Törenin ardından Kılıçdaroğlu, Durmuş'un ailesine başsağlığı diledi.
TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Törende MHP lideri Bahçeli ile İYİ Parti Grup başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun yan yana gelmesi dikkat çekti. Bahçeli'nin törende Dervişoğlu'na yer verdiği anlar kameraya yansıdı.
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