Tekirdağ'da bıçaklayarak öldürdüğü kişinin başında sela okudu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada Ercan Öztürk(36), Metin K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Öztürk, ağır yaralı olarak yerde yatarken başında sela okuduktan sonra kaçan Metin K,. polis tarafından yakalandı.
Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede motosiklet tamirciliği yapan Ercan Öztürk, sokak üzerinde arkadaşları ile birlikte oturduğu sırada yoldan geçen Metin K. ile aralarında henüz bilinemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K., üzerindeki kelebek diye tabir edilen bıçakla Öztürk?ü göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Öztürk, kanlar içinde kaldı. Bu sırada Metin K., Öztürk?ün başında bir süre sela okuduktan sonra kaçtı.
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi?ne ağır yaralı olarak götürdüğü Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan Metin K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
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