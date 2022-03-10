Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

10 Mart 2022 Perşembe, 11:19

Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar kalınlığı 10 santimi geçti. Sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan yurttaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ve karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar yol açma ve tuzlama çalışmalarında bulundu. Polis ve jandarma ekipleri belirli noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

