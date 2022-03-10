Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar kalınlığı 10 santimi geçti. Sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan yurttaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ve karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar yol açma ve tuzlama çalışmalarında bulundu. Polis ve jandarma ekipleri belirli noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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