'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı

03 Haziran 2022 Cuma, 11:36

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis', 'hakim' veya 'savcı' olarak tanıtıp 'kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütünün eline geçtiği yalanıyla dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.