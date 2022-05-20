Telefonla dolandırıcılık yapan 'sahte polis' yakalandı

20 Mayıs 2022 Cuma, 10:10

Beşiktaş'ta 17 Mayıs 2022 tarihinde polise başvuran 83 yaşındaki Y.B.U. polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Mağdur Y.B.U. poliste verdiği ifadesinde "Bana kendisini polis olarak tanıttı. Terör örgütünün banka hesaplarımı ele geçirdiğini söyledi. Benden paramı çekip evdeki ziynet eşyaları ile birlikte kendisine teslim etmemi istedi. Ben de söylediklerine inandım" dedi.



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