Telefonla dolandırıcılık yapan 'sahte polis' yakalandı
İstanbul Beşiktaş'ta kendisini polis olarak tanıtarak aradığı Y.B.U.'yu (83) sözde terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyip kandırarak bankadan çektirdiği 67 bin Euro para ile ziynet eşyalarını alan şüpheli yakalandı. Şüpheliyle birlikte çalınan para ve ziynet eşyalarının bir bölümü ele geçirildi.
Beşiktaş'ta 17 Mayıs 2022 tarihinde polise başvuran 83 yaşındaki Y.B.U. polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Mağdur Y.B.U. poliste verdiği ifadesinde "Bana kendisini polis olarak tanıttı. Terör örgütünün banka hesaplarımı ele geçirdiğini söyledi. Benden paramı çekip evdeki ziynet eşyaları ile birlikte kendisine teslim etmemi istedi. Ben de söylediklerine inandım" dedi.
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