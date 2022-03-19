TEM'de feci kaza: Taksi ok gibi saplandı
TEM Otoyolu Ataşehir ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerlerin taksiye saplandığı kazada, sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir ayrımında meydana geldi.
Edirne istikametinde ilerleyen 34 TGH 89 plakalı taksinin sürücüsü, Ataşehir ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerler taksiye ok gibi saplandı. Kazada taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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