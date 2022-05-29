Temizlik ekipleri 3 kamyon çöp çıkan evde 210 bin lira nakit ve döviz buldu
Bursa'da zabıta ekipleri, temizlik için gittikleri çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıkınca şok yaşadı. Bulunan paralar polis eşliğinde ev sahibi yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri görevlendirildi. Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde Nebibe Ç.'nin (74) evine giden zabıta ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkardı.
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