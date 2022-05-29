Temizlik ekipleri 3 kamyon çöp çıkan evde 210 bin lira nakit ve döviz buldu

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Bursa'da zabıta ekipleri, temizlik için gittikleri çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıkınca şok yaşadı. Bulunan paralar polis eşliğinde ev sahibi yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı.

İHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 14:17

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri görevlendirildi. Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde Nebibe Ç.'nin (74) evine giden zabıta ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkardı.

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