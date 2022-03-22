Temizlik işçisinin yavru köpekle oynadığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü
Edirne'de temizlik işçisi Recep İrden (51), temizlik yaptığı sırada yavru köpek ile birlikte oyun oynarken çektiği videoyu sosyal medya paylaşınca, ilgi odağı oldu.
Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 20 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Recep İrden'in, sosyal medya hesabından 'Oğlum bak git' başlığıyla paylaştığı video, kentteki hayvan severlerin ilgi odağı oldu. Edirne Belediyesi'nin resmi sayfası başta olmak üzere birçok kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yavru köpeğin Saraçlar Caddesi'nde İrden'in yerleri süpürdüğü sırada, süpürgesiyle oynadığı görülüyor. Yavru köpekle oyun oynadığı anları videoya kaydeden İrden, hayvan yaşamına farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medyada videoyu paylaştığını söyledi.
İrden," O videoyu paylaşmaktaki amacım; insanlar, hayvan duyarlılığını biraz benimsesin. Bu dünyanın sadece insanların olmadığını, onların da can olduğunu hatırlasınlar diye videoyu paylaştım" diye konuştu.
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