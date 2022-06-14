Tetikçi de aralarında: Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetinde 8 tutuklama

14 Haziran 2022 Salı, 09:36

Cinayet, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kanlı pusuda, Yüksel Ustahüseyin'e (48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açılmış, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ustahüseyin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Barış B.’nin dışındaki tetikçi M.B. de dahil 11 şüpheliye yönelik 7 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalanmıştı.

BARIŞ B. İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Soruşturmaya ilişkin dosyada “azmettirici” olarak görünen Barış B.’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu kaydedilirken, yakalanan 11 şüphelinin polisteki sorgusu dün tamamlandı. Emniyetten adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden tetikçi M.B.’nin de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı.

Cinayet şüphelisi 8 kişi hapse mahkum edilirken, geri kalan 3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.