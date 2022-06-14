Tetikçi de aralarında: Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetinde 8 tutuklama
İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin’in uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili, tetikçi olduğu öne sürülen M.B.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.
Cinayet, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kanlı pusuda, Yüksel Ustahüseyin'e (48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açılmış, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ustahüseyin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Barış B.’nin dışındaki tetikçi M.B. de dahil 11 şüpheliye yönelik 7 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalanmıştı.
BARIŞ B. İÇİN KIRMIZI BÜLTEN
Soruşturmaya ilişkin dosyada “azmettirici” olarak görünen Barış B.’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu kaydedilirken, yakalanan 11 şüphelinin polisteki sorgusu dün tamamlandı. Emniyetten adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden tetikçi M.B.’nin de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı.
Cinayet şüphelisi 8 kişi hapse mahkum edilirken, geri kalan 3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.
Video Haberler
- Adana'da işlek caddede drifte 9 bin lira ceza
- Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları
- Euro/TL'de artış sürüyor
- 'Reis’e operasyon çekiliyor'
- “siz bu ülkede eğrinin, doğrunun, farkındaysanız...
- Polisten kaçan hırsızlar kamyonetle pastaneye girdi
- Akşener:“büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum
- Yüksel Ustahüseyin cinayetinde çok sayıda tutuklama
- Hatay’da Suriyeliler çoğaldı
- 'Çıplak vatandaş' sorununun sebebi ne?
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Helikopter kazasındaki soru işaretleri