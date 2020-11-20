Tevfik Göksu'nun görüntülerini izleyen Ekrem İmamoğlu canlı yayında neden üzüldüğünü açıkladı
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevaplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Tevfik Göksu'ya üzüldüğünü ifade etti. İmamoğlu, bütçe tartışmalarının gerçeği yansıtmadığını dile getirirken, "Bana gol atamaz. O gitsin Esenler'de belediye başkanlığına dönsün." ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV canlı yayında belediyenin borçlanmasına ilişkin eleştirilerde bulunan AKP’li Tevfik Göksu’nun açıklamalarına cevap verdi.
Göksu’nun kendisine gol atamayacağını ifade eden İmamoğlu, "Bana gol atamaz. Ben kaleciydim futbol oynarken. Oyunu geriden okurum. İyi okurum. Göksu futbolu bilmez. O gitsin Esenler'de belediye başkanlığına dönsün." İfadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında toplanan İBB Meclisi’nde 2021 yılı performans ve yatırım programları ile mali yılı bütçesi görüşülürken AKP adına Grup Başkanvekili Göksu, yönetimin 500 günlük faaliyetlerini değerlendirdi.
Göksu şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesinin getirdiği bütçede ne kadar borçlanma var, biliyor musunuz? Yaklaşık 9 milyar lira borçlanma var. Aslında İBB gider bütçesi 34,5 milyar. 2 yılda bu kenti soktuğunuz borç miktarı 24 milyar lira. AK Parti döneminin bütün yıllarını aldığınızda ortalama 5 milyar lirayı geçmiyor ve o kadar yatırım yapmış. Bu bütçe sizin yönetim anlayışınızı koyduğunuz bir vesikadır. Bu bütçe 'bir sonraki dönem burada olmayacağım diyen' belediye başkanının bütçesidir."
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