THK'nin 1969 üretimi uçaklarına 'eski' demişlerdi, 1962 model yangın söndürme helikopteri getirdiler
Orman yangınlarıyla müdahale için bakanlığın özel bir şirketten kiraladığı helikopterlerin biri 1962 model dünyanın en çok uçuş süresine sahip aracı diğeri ise en son 2018’de uçmuş.
Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı, yaşanan büyük orman yangınlarında uçakların yetersiz kalması sonrasında eleştirilerin merkezine oturan Rusya'dan yangın söndürme uçağı getiren CMC Savunma Sanayi A.Ş.’nin ticari geçmişinde bu alanda faaliyet göstermediği ve herhangi bir tecrübesinin bulunmadığı ortaya çıkmıştı.
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