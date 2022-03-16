TİP'li Sera Kadıgil'den AKP ve MHP'nin seçim yasası teklifine tepki: 'Yolcudur Abbas...'
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhur İttifakı ortakları MHP ile birlikte, yeni seçim kanunu teklifini Meclis'e sundu. TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, seçim kanunu teklifiyle ilgili düşüncelerini ve tepkilerini, Cumhuriyet TV ekranlarında dile getirdi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçim kanunu değişikliği teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.
İki partinin yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı “Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinin yanı sıra dikkat çeken maddeler yer alıyor.
'YOLCUDUR ABBAS, BAĞLASAN DURMAZ'
Cumhuriyet TV'ye konuşan TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, seçim kanunu değişikliği teklifine yönelik sert sözlerle tepki gösterdi. Teklife yönelik AKP-MHP bloğunun sunduğu gerekçelerin, teklifle bir alakasının olmadığını belirten Kadıgil, daha önceden sisteme geçirilen 50+1 ve ittifak sistemi değişikliklerinin de ittifakın düşündüğü gibi bir etki yaratmadığını söyledi.
Tarih boyunca gitmekte olan iktidarların, oyunların kurallarını değiştirerek kendilerini garanti altına almaya çalıştıklarını anlatan Kadıgil, şunları söyledi:
"- Oylarındaki erime belli. 5-10 sandalye faşist AKP-MHP blokunu kurtarmaya yetmeyecek. Çünkü o kadar canı burnunda ki insanların. Sokağa çıkmanız yeterli, o kadar nefret biriktirmiş durumdalar ki.
- İnsanlar açlıkla mücadele ediyorlar. Bunlara çözüm üretmek yerine, oturmuşlar koca koca amcalar nasıl daha fazla koltuk alırız diye düşünmüşler. Bu sürdürülebilir bir şey değil.
- Son çırpınışlarıdır. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Gidiyorlar ve bunun farkındalar."
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