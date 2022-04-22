TKP'li Kemal Okuyan'dan 'mülteci krizi' yorumu: 'AKP, bu katliama ortak'

22 Nisan 2022 Cuma, 18:12

Mülteciler Derneği’nin verilerine göre, 24 Mart 2022 itibarıyla Türkiye’de kayıt altına alınan 'geçici koruma' statüsünde 3 milyon 754 bin 591 Suriyeli mülteci yaşıyor. Suriye iç savaşının başladığı günden beri Türkiye’ye gelen Suriyelilerin durumu hem toplumda hem de siyasetçiler arasında en çok tartışılan konulardan biri.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, mülteci kriziyle ilgili düşüncelerini ve tepkilerini Cumhuriyet TV'de anlattı.

Mülteci krizinin, mültecileri düşmanlaştırarak çözülemeyeceğini ve sorun olarak görülen konunun, mülteciler değil; mülteciliğe neden olan toplumsal ve ekonomik nedenler olduğunu belirten Okuyan, sınırlar hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ TOPLAMA KAMPINA ÇEVİRENLER, PARA ALDILAR"

Sınırlarda herhangi bir güvenlik istikrarının olmadığını söyleyen Okuyan, ''Sınırlar Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yok sayılıyor. AKP hükümeti sınırları bile isteye ortadan kaldırdı. Çünkü Erdoğan, sınırları belirsizleştirmeye karar verdi. Türkiye'yi toplama kampına çevirenler, para aldılar'' ifadelerini kullandı.

Okuyan, şöyle devam etti: