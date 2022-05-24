Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor

24 Mayıs 2022 Salı, 11:09

Şırnak Silopi'de kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye ve Irak'tan geldiği tahmin edilen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan toz bulutu bazı noktalarda görüş mesafesini düşürürken, evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.

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