Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
Trabzon'un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide heyelan meydana geldi, 2 katlı bina tahliye edildi.
Arsin'e bağlı Başdurak Mahallesi Mısırlı mevkisinde, bakkal ve kahvehane olarak hizmet verilen 2 katlı binanın aşağısındaki yamaç arazide dün akşam heyelan meydana geldi. Ani kar erimesiyle oluşan heyelan sonrası duvarları çatlayan 2 katlı bina boşaltıldı. İhbarla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, riskli alanda inceleme başlattı.
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