Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

15 Nisan 2022 Cuma, 12:03

Çamlıktepe Mahallesi'nde kar sularının erimesi ve sağanak sonucu bazı yerlerde heyelan ve çökmeler meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Araklı Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu 5 ev heyelan riskine karşı tahliye edildi.

Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi de bölgede incelemelerde bulundu.