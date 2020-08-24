Abone Ol google-news

Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi

İstanbul'da trafikte yol verme tartışmasında bir sürücü, aracından inerek kadın sürücüye tokat attı. Kadın sürücü eski tekvandocu çıkınca saldırgan, ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.

(İHA)
24 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:29

İstanbul Sarıyer'de kendine yol verilmediği gerekçesiyle aracından inen sürücü, kadın sürücüye saldırdı.

Eski tekvandocu olan Fatma Z. kendini savundu.

Bu sırada saldırgan sürücünün aracı, el freni çekilmediği için kaymaya başladı.

Saldırgan aracını durdurmaya çalışırken iki sürücü arasında arbede devam etti.

Araya girenler sayesinde olay büyümeden sona erdi.

Video Haberler