Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
İstanbul'da trafikte yol verme tartışmasında bir sürücü, aracından inerek kadın sürücüye tokat attı. Kadın sürücü eski tekvandocu çıkınca saldırgan, ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.
İstanbul Sarıyer'de kendine yol verilmediği gerekçesiyle aracından inen sürücü, kadın sürücüye saldırdı.
Eski tekvandocu olan Fatma Z. kendini savundu.
Bu sırada saldırgan sürücünün aracı, el freni çekilmediği için kaymaya başladı.
Saldırgan aracını durdurmaya çalışırken iki sürücü arasında arbede devam etti.
Araya girenler sayesinde olay büyümeden sona erdi.
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