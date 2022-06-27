Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı: 'Doğrarım' diye tehdit etti

27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:05

Adapazarı'nda kamyonet sürücüsü E.G., 'yol verme' tartışmasında otomobille önünü kesen 3 kişiyi falçatayla yaralayıp, "Doğrarım" diye tehdit etti. Hastanede tedavi gören 3 kişi ile E.G., adli kontrolle serbest kaldı.

Haberin devamı

