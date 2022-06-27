Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı: 'Doğrarım' diye tehdit etti

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Adapazarı-Karasu yolunda, seyir halindeki otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı kamyonetin sürücüsü E.G.'nin önünü keserek durdurdu. Araçtan inenlerin üzerine gelmesine sinirlenen E.G., falçata ile 3 kişiyi yaraladı. Görüntülerde E.G.'nin, "Sol şeritte önümü kestiniz. Doğrarım. Arabamı parçaladınız. Arabamı parçalarsan ben de seni bıçaklarım" dediği duyuldu.

DHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:05

Adapazarı'nda kamyonet sürücüsü E.G., 'yol verme' tartışmasında otomobille önünü kesen 3 kişiyi falçatayla yaralayıp, "Doğrarım" diye tehdit etti. Hastanede tedavi gören 3 kişi ile E.G., adli kontrolle serbest kaldı.

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Trafik falçata bıçaklı saldırı saldırı

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