Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı: 'Doğrarım' diye tehdit etti

27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:46

Adapazarı'nda kamyonet sürücüsü E.G., 'yol verme' tartışmasında otomobille önünü kesen 3 kişiyi falçatayla yaralayıp, "Doğrarım" diye tehdit etti. Hastanede tedavi gören 3 kişi ile E.G., adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 26 Haziran Pazar günü, Adapazarı-Karasu yolunda Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adapazarı yönüne giden otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı, 41 VM 373 plakalı kamyonetin sürücüsü E.G.'nin önünü keserek durdurdu.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Araçtan inenlerin üzerine gelmesine sinirlenen E.G., falçatayı kamyonetin camından sallayarak 3 kişiyi yaraladı. Bu anlar ise yaralanan kişilerin yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'DOĞRARIM' TEHDİDİ

Görüntülerde E.G.'nin, "Sol şeritte önümü kestiniz. Doğrarım. Arabamı parçaladınız. Arabamı parçalarsan ben de seni bıçaklarım" dediği duyulurken, karşı taraftan bir kişinin kolundan, bir kişinin de göğsünden yaralandığı, kamyonet sürücüsünün ise telefonla polisi aradığı görüldü.

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kamyonet sürücüsü E.G., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralanan İ.M., F.A. ve G.A. ise hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete getirildi.

Birbirlerinden şikayetçi olmalarıyla ifadeleri alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.