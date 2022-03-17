Tramvayda 'yol verme' kavgası
İstanbul'da Mescid-i Selam-Topkapı tramvayında, yol verme ve ilerleme tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, İstanbul Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattında meydana geldi. Sultangazi yönüne giden tramvay, Rami istasyonundaki yolcuları aldıktan sonra iddiaya göre, bir yolcu diğer yolcularla yol verme ve ilerleme konusunda tartışmaya başladı. Yolcu, kendisini uyaran bir kişiye, hakaret edip, saldırdı. Diğer yolcular araya girerek, kavganın büyümesine engel oldu. Topçular İstasyonu'nda tramvaydan inen şahıs, tartıştığı kişinin aşağı inmesini istedi. Yolcular, istasyondaki güvenlik personelini uyardı. Güvenlik personeli araya girerek, kişiyi tramvaydan uzaklaştırdı. Yaşanan tüm o anlar ise, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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