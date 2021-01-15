TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
TRT Spor Spikeri Cansu Canbaz'ın Erdoğan Arıkan'a sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu. Cansu Canbaz, 'Mesut Özil, Türkiye'ye geldiğinde Türk Milli Takımında oynayabilecek mi?' diye sordu. Canbaz'ın bir futbolcunun herhangi bir milli takımda oynaması için o ülkenin vatandaşı olması gerekliliğini bilmediğini fark eden Erdoğan Arıkan ise "Yok biz oynatamayacağız" diyerek düzeltmede bulundu.
TRT'de Mesut Özil'in Türkiye'ye gelişinin konuşulduğu sırada, Almanya'nın Mesut Özil'i milli takımda oynamaya ikna etmeye çalıştığını söyleyen TRT spor spikeri Cansu Canbaz, "Özil zaten Türkiye'ye geldiğinde, A Milli takımda oynayacak" dedi.
Canbaz'ın bir futbolcunun herhangi bir milli takımda oynaması için o ülkenin vatandaşı olması gerekliliğini bilmediğini fark eden Erdoğan Arıkan ise "Yok biz oynatamayacağız" diyerek düzeltmede bulundu.
Canbaz'ın Özil ile ilgili sorusu, sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan birisi oldu.
FIFA yönetmeliğine göre bir futbolcu yalnız A Milli Takım seviyesinde forma giymediği takdirde, vatandaşlığı bulunan başka bir ülkenin formasını giyebilir. Mesut Özil, Alman Milli Takımı formasını 91 kez giydi ve 23 gol kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
Video Haberler
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
- Silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı: 1 ölü
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
- Nehir kıyısında korkunç ölüm
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada