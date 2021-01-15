TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu

15 Ocak 2021 Cuma, 11:45

TRT'de Mesut Özil'in Türkiye'ye gelişinin konuşulduğu sırada, Almanya'nın Mesut Özil'i milli takımda oynamaya ikna etmeye çalıştığını söyleyen TRT spor spikeri Cansu Canbaz, "Özil zaten Türkiye'ye geldiğinde, A Milli takımda oynayacak" dedi.

Canbaz'ın bir futbolcunun herhangi bir milli takımda oynaması için o ülkenin vatandaşı olması gerekliliğini bilmediğini fark eden Erdoğan Arıkan ise "Yok biz oynatamayacağız" diyerek düzeltmede bulundu.



Canbaz'ın Özil ile ilgili sorusu, sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan birisi oldu.

FIFA yönetmeliğine göre bir futbolcu yalnız A Milli Takım seviyesinde forma giymediği takdirde, vatandaşlığı bulunan başka bir ülkenin formasını giyebilir. Mesut Özil, Alman Milli Takımı formasını 91 kez giydi ve 23 gol kaydetti.