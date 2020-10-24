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TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar

TRT Haber’de dün gece yayınlanan Gece Bakışı programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda beliren yazı dikkat çekti...

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 10:26

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalara yer verildi. Erdoğan’ın pandemiye yönelik yaptığı açıklamalar sırasında TRT ekranında “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir ifadenin yer alması görenleri şaşırttı.

ERDOĞAN "MEDYAMIZ SESİMİZİ, NEFESİMİZİ YANSITMIYOR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor" demesinin ardından bu olayın yaşanması ise “TRT Cumhurbaşkanına ne demek istedi” yorumunun yapılmasına neden oldu.

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