TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar

24 Ekim 2020 Cumartesi, 10:26

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalara yer verildi. Erdoğan’ın pandemiye yönelik yaptığı açıklamalar sırasında TRT ekranında “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir ifadenin yer alması görenleri şaşırttı.

ERDOĞAN "MEDYAMIZ SESİMİZİ, NEFESİMİZİ YANSITMIYOR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor" demesinin ardından bu olayın yaşanması ise “TRT Cumhurbaşkanına ne demek istedi” yorumunun yapılmasına neden oldu.