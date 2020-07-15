TRT'deki 15 Temmuz özel yayınına damga vuran sözler!
TRT'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki özel yayında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse konuk oldu. Söz konusu programda Köse'nin söyledikleri özel yayına damga vurdu.
Terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, TRT 15 Temmuz özel yayını gerçekleştirdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki özel yayında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse de konuk oldu.
Söz konusu programda Köse'nin söyledikleri ise dikkat çekti.
Programın sonunda son sözleri sorulan Köse, 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığını belirterek, "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" dedi.
"Bu uyarıyı yapmak benim vazifem" diyen Köse, "Bu konu Türkiye’nin en önemli konusudur" diye ifade etti.
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