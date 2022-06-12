TSO Başkanı Ali Çelik'ten Bakan Nureddin Nebati'ye büyük tepki

12 Haziran 2022 Pazar, 16:47

Tokat Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, bugün yaptığı açıklamada, maliyet artışları nedeniyle Tokat’taki şantiyelerin büyük bir kısmının durma noktasına geldiğine dikkat çekti.

Haberin devamı...

