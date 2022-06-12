TSO Başkanı Ali Çelik'ten Bakan Nureddin Nebati'ye büyük tepki

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TSO Başkanı Ali Çelik, "Nebati'nin halktan alıp sanayiciye ne verdiğini anlatması lazım. Sanıyorum ki kendi ticari işleri son derece iyi gidiyor. Çıksın, nasıl iyi olduğunu hepimize anlatsın. Gözlerindeki ışıltıyı biz de yakalayalım istiyoruz" dedi.

ANKA
12 Haziran 2022 Pazar, 16:47

Tokat Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, bugün yaptığı açıklamada, maliyet artışları nedeniyle Tokat’taki şantiyelerin büyük bir kısmının durma noktasına geldiğine dikkat çekti.

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Ali Çelik nebati Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı

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